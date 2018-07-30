New York borsasında Dow Jones yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
New York borsasının açılışında Dow Jones Sanayi Endeksi 13,48 puan (yüzde 0,05) artışla 25.464,54 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 0,35 puan (yüzde 0,01) düşüşle 2.818,47 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 114,77 puan (yüzde 1,46) değer kaybıyla 7.737,42 puana geriledi.
Geçen hafta bilançosunu açıklayan Facebook ve Twitter'ın hisseleri bugünkü açılışta sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 2,9 düşüş gösterdi.
Kaynak: AA