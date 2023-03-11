New York borsasında 'iflas' depremi

Kapanışta Dow Jones endeksi 340 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalışla 31.909,64 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,44 azalarak 3.861,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kayıpla 11.138,89 puana indi.

ABD'de SVB ile ilgili gelişmelerin bankacılık sektörüne ilişkin endişeleri artırmasıyla pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatan ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmasının ardından hisselerinde sert düşüş yaşanan SVB'ye, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kayyum atandı.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da SVB çevresindeki gelişmeleri görüşmek üzere finansal sistemi düzenleyici kurumların yetkilileriyle bir araya geldi. Yellen'ın, görüşmede, bankacılık düzenleyicilerinin konuya ilişkin uygun önlemleri alacaklarına tam güven duyduğunu, bankacılık sisteminin dirençli kalmaya devam ettiğini ve düzenleyicilerin bu tür olayları ele almak için etkili araçlara sahip olduğunu belirttiği bildirildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,4'ten 3,6'ya yükseldi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde yüzde 0,2 artarak 33,09 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde ocak ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, ücretlerde beklentilerin altında kaydedilen artışın, Fed'in faiz artırımları konusundaki agresif tutumunu yeniden gözden geçirmesine neden olabileceğini belirtti.

İstihdam verisi sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 38'e gerilerken, 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 62'ye yükseldi.