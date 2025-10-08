New York borsasında rekor günü

ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken, Senatoda bugün yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları, önceki oylamalarda olduğu gibi yine gerekli oy sayısına ulaşamadı. İki geçici tasarı, daha önce yapılan beş oylamada da Senatodan geçememişti.

Hafta başından bu yana teknoloji şirketlerinden gelen anlaşma haberleri ve yapay zekaya ilişkin artan iyimserlik, hükümetin kapanmasına dair endişeleri sınırlı tutsa da analistler, altının ons fiyatının ilk kez 4 bin doları aşmasının yatırımcıların artan risklere karşı güvenli liman arayışında olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Ayrıca analistler, piyasaların iş gücü piyasasına ilişkin alternatif göstergelerin zayıflama sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinden de destek bulduğunu aktardı.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışında aksamalara yol açarak belirsizlikleri artırırken, para politikasının seyrine dair daha fazla ipucu arayan yatırımcılar, Fed'in son toplantısına ait tutanakları takip etti.

Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdiği son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin geçen ay faiz indiriminin boyutu konusunda fikir ayrılığı yaşadığını ortaya koydu.

Ayrıca tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini gösterdi.