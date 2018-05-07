New York borsasında yükseliş sürüyor
Geçen haftayı yükselişle tamamlayan New York borsası, bu haftanın ilk işlem gününde de pozitif bir seyir izliyor.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 84,59 puan (yüzde 0,35) artışla 24.347,10 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,24 puan (yüzde 0,27) yükselişle 2.670,63 puandan açıldı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 28,67 puan (yüzde 0,40) değer kazanarak 7.328,29 puana yükseldi.
Analistler, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından geçen haftayı yükselişle tamamlayan New York borsasının bu haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.
Kaynak: AA