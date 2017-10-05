New York borsasından rekor üstüne rekor

05 Ekim 2017

New York borsasında endeksler, teknoloji şirketleri ve yatırım bankalarının hisselerindeki yükselişle günü rekor seviyelerden tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 113,75 puanlık (yüzde 0,50) artışla 22.775,39 puana ulaşırken 6 işlem günü art arda yükseliş kaydetmiş oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi 14,33 puanlık (yüzde 0,56) yükselişle 2.552,07 puana tırmanırken, endeks 2013'ten bu yana ilk defa 8 işlem günü üst üste prim yaptı. Endeks ayrıca, 1997'den beri ilk defa 6 işlem günü art arda rekor seviyeden kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 50,73 puan (yüzde 0,78) değer kazanarak 6.585,36 puana çıktı ve 8 işlem günü art arda günü kazançlarla tamamladı.

Bugün, Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 2,8 artış gösterirken, küresel televizyon ve eğlence ağı Netflix'in hisseleri bugün yüzde 5,4 prim yaptı.

Yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve Citigroup'un hisseleri de sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 2,2 yükseldi.

Kaynak: AA