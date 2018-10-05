New York Fed Başkanı tahvil faizlerini değerlendirdi

05 Ekim 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı John Williams, "İstihdam verilerinde iş gücü piyasasında süregelen güçlenmenin devam ettiğini gördüm. Önceki aylara yönelik kayda değer pozitif revizyonlar ve işsizliğin düşmesi, ABD ekonomisinin gerçekten güçlü olduğunu ve gelecek döneme yönelik momentumu yansıtıyor." dedi.

Williams, Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, ABD'de bugün açıklanan eylül ayı istihdam verilerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının eylülde yüzde 3,7'ye gerileyerek son 49 yılın en düşük seviyesini kaydetmesinin kendisini endişelendirmediğini belirten Williams, "İstihdam verilerinde iş gücü piyasasında süregelen güçlenmenin devam ettiğini gördüm. Önceki aylara yönelik kayda değer pozitif revizyonlar ve işsizliğin düşmesi, ABD ekonomisinin gerçekten güçlü olduğunu ve geleceğe yönelik momentumu yansıtıyor." diye konuştu.

Williams, iş gücü piyasasındaki sıkılaşmanın enflasyonist baskılara neden olmadığına dikkati çekerek, "düşük işsizlik, güçlü istihdam artışı ve istikrarla düşük seyreden enflasyonun ekonomi için en elverişli koşullar" olduğunu vurguladı. İşsizlik oranının yüzde 3,5'in altına düşmesini beklediğini kaydeden Williams, ücretlerin sıkılaşan iş gücüyle artmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

ABD’de bugün açıklanan eylül ayı istihdam verilerine göre, ülkede işsizlik oranı, eylülde yüzde 3,7’ye gerileyerek son 49 yılın en düşük seviyesini gördü. Tarım dışı istihdam artışı 134 binle beklentinin altında kalırken, ortalama saatlik ücretler beklenti paralelinde yüzde 0,3 yükseldi.

"Tahvil faizleri, ABD ekonomisinin gücünü yansıtıyor"

New York Fed Başkanı John Williams, ABD devlet tahvili faizlerinde son bir haftada görülen sert yükselişe de değinerek, şunları belirtti:

"Verilere dikkatlice baktığımda piyasaların bize enflasyon konusunda endişelendikleri sinyalini verdiğini düşünmüyorum. Tahvil faizlerindeki artışın sadece ABD ekonomisinin gücünü yansıttığına inanıyorum."

Bu haftaya yüzde 3,08 seviyesinde başlayan 10 yıl vadeli ABD devlet faizi oranı, istihdam verilerinin ardından yüzde 3,23'ü aşarak son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, Avrupa’ya da yayılan tahvil faizi artışlarının, ABD'den gelen güçlü makro ekonomik veriler ve Fed'in bu yıl bitmeden dördüncü kez faiz artırmasına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle hızlanan tahvil satışlarından kaynaklandığını ifade ediyor.

Kaynak: AA