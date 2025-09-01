Nvidia tahmini kriptoyu da vurdu! Bitcoin 2 ayın en düşüğünde

ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışların ardından kripto para piyasalarında da gerileme görüldü. Bitcoin, bugün 107 bin 304 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

CNBC-e'nin haberine göre düşüşte, yarı iletken devi Nvidia'nın beklentilerin altında kalan gelir tahmini de etkili oldu. Şirketin öngörüsü, yapay zeka temalı hisselere yönelik yatırımcı iştahını zayıflattı ve piyasalarda riskten kaçışı hızlandırdı.

Uzmanlar ne diyor?

Jefferies ekonomisti Moht Kumar, yayımladığı değerlendirmede teknoloji sektörünün yapay zeka döngüsünde halen erken aşamada olduğunu belirterek, orta vadede olumlu bir görünüm çizdi. Ancak Kumar, "Son iki yıldaki kadar güçlü büyüme veya yüksek getiriler görmemiz pek olası değil" ifadelerini kullandı.

Bitcoin, saat 11.37 itibarıyla 109 bin 502 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.