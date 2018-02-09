Ocakta en çok borsa kazandırdı

09 Şubat 2018

Geçen yılı yüzde 47,60 artışla tamamlayan BIST 100 endeksi, yatırımcısını 2018'in ilk ayında da güldürdü.

TÜİK'in ocak ayına ilişkin finansal yatırım araçları reel getiri istatistiklerine göre bu dönemde en yüksek getiriyi BIST 100 endeksi sağladı.

BIST 100'de getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,60 oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,23, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,83 ve euro yüzde 0,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,10 ve dolar yüzde 2,74 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,20, DİBS yüzde 0,80 ve euro yüzde 0,15 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,13 ve dolar yüzde 2,77 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Altı aylıkta lider külçe altın

BIST 100 üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,57 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,19 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,00 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,09 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,68 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,79 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.