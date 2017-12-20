Odeabank'ta Özkaya dönemi sona eriyor

20 Aralık 2017

Odeabank, Genel Müdür Hüseyin Özkaya'nın yıl sonunda iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.



Bankadan yapılan açıklamada, "Bank Audi Grubu’nun, Odeabank'ın kuruluş ve faaliyete geçmesinden itibaren beş yıl içinde önde gelen yenilikçi bir finans kuruluşu haline gelerek, Türkiye'nin en büyük ilk 10 özel bankası arasında yer almasındaki katkılarından ötürü Sayın Hüseyin Özkaya'ya teşekkür ettiği" belirtildi.



Açıklamaya göre, yeni CEO'nun atanmasına kadar, halen Genel Müdür Vekili ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Naim Hakim, Genel Müdürlük görev ve sorumluluklarını üstlenecek.



Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Sistemler Başkanı Ayşe Korkmaz da, mevcut sorumluluklarının yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı.



Odeabank, 28 Ekim 2011'de mevduat bankası olarak kurulma iznini aldı ve resmi yetkilendirmesi 2 Ekim 2012'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanarak, 533 milyon 520 bin TL ödenmiş sermaye ile faaliyete başladı.



Bankanın açıklamasında, "Odeabank 17 ilde 51 şubede 1.616 çalışanı ile faaliyet gösteriyor" denildi ve şu bilgiler verildi:



"2017 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Odeabank, mevduat ve toplam aktifler açısından diğer özel bankalar arasında 9. sırada yer alıyor. Eylül 2017 sonu itibariyle Odeabank'ın aktifleri 36,4 milyar TL, mevduatları 27,2 milyar TL ve toplam kredileri 24,9 milyar TL'dir. Ağustos 2016 itibariyle International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu OdeaBank A.S.'nin çoğunluk hissedarı Banka Audi'dir."

Kaynak: DHA