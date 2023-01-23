Odeabank’tan 10. yılında 10 genç sanatçıya 1 milyon TL’lik destek

ODEABANK O’art, Piksel ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da eğitimine devam eden 10 genç sanatçıya; kişi başı 100’er bin TL olmak üzere toplamda 1.000.000 TL eser üretim desteği sağlıyor. Odeabank ayrıca içlerinden en başarılı 2 sanatçıyı ise eğitim için Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderecek.

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, sanat ve sanatçıya katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Öncü, “Odeabank olarak, pandemi süreci ile birlikte dijitalleşmenin getirdiği kolaylığı insan dokunuşuyla birleştirerek, kendimize “fijital” diye adlandırdığımız bir yol çizdik. Fijtal bankacılık anlayışımızı sanata da yansıtarak fiziksel sergilemede kurulan sanatçı-yapıt-mekân-izleyici ilişkisini, 2021 yılında pandeminin de etkisi ile dijital platformlara taşıdık. Odeabank sanat platformu O’art olarak, bu yıl Türkiye’de dijital sanata katkıda bulunmak ve yeni medya sanatçılarını desteklemek adına en önemli eğitim ve destek programlarından biri olan Piksel ile önemli bir iş birliğine imza attık” dedi.