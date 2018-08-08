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OECD ve Euro Bölgesi'nde büyüme ivmesi yavaşlıyor

OECD geneli, Kanada, İngiltere ve Euro Bölgesi'nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü belirtildi.

OECD ve Euro Bölgesi'nde büyüme ivmesi yavaşlıyor
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) yapılan açıklamada, OECD’nin bileşik öncü göstergesine (CLI) göre, OECD geneli, Kanada, İngiltere ve Euro Bölgesi'nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü, Almanya, Fransa ve İtalya'da da benzer şekilde büyüme ivmesinin yavaşladığını gösteren bir görünümün söz konusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, endekse göre, ABD ve Japonya’ya ilişkin verilerin istikrarlı büyümeye işaret ettiği vurgulandı.

Endeks verilerinin Çin ve Hindistan’da büyümede ivmelenmeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, Brezilya ve Rusya’da ise büyümede ivme kaybı olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

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