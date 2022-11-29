Onur Genç’e liyakat ödülü

Türkiye-İspanya Sanayi ve Ticaret Odası’nın 1 Aralık’ta Madrid’de düzenleyeceği ödül töreninde İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın (BBVA) CEO’su Onur Genç’e “BBVA bankasını küreselleştirdiği ve küresel çaptaki bir İspanyol bankasına liderlik eden ilk Türk olduğu için profesyonel liyakat ödülü” verileceği öğrenildi.

2018 yılından bu yana İspanyol BBVA’nın CEO’luğu görevini üstlenen Onur Genç, 2012-2017 yılları arasında Garanti Bankası’nda genel müdür yardımcılığı ve genel müdür vekilliği görevini yürütmüştü. BBVA, Genç’i 2017 yılında ABD’de BBVA Compass’ın CEO’su ve Ülke Müdürü olarak transfer ederken 2018 yılında İspanya’da bankanın kaptan köşküne çıkartmıştı.

AA