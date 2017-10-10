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OPEC, ABD ile üretimi kısmayı görüşecek

OPEC, üretimi kısma konusunda ABD ile yeni bir toplantı yapacak.

OPEC, ABD ile üretimi kısmayı görüşecek
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, üretimi kısma konusunda ABD ile yeni bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

Yeni Delhi'de yapılan enerji forumuna katılan Barkindo, OPEC ve ABD'nin, petrol piyasalarında istikrarı sağlamak için işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını da söyledi.

Barkindo ayrıca, Rusya ve Suudi Arabistan'ın, son dönemde Moskova'da yaptıkları görüşmelerde, petrol piyasalarının dengeye kavuşturulması çabalarında OPEC'le birlikte hareket etmek isteyen yeni devletlere kolaylık gösterme konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Kaynak: Reuters

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