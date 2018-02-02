OPEC'in iki numarası kartele darbe vurabilir

02 Şubat 2018

AYDIN ŞAHİNALP

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları, petrol sıkışıklığını gidermek için 2018 yılının sonuna kadar üretim kesintisi yapmayı kabul ettiler. OPEC'in en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan, grup için yükümlülüklerini aşarken, Venezuela da ülkedeki iç karışıklık nedeniyle sınırlandırılmış arzı gördü.

Petrol karteli uzun ikna turları sonucunda üyesi olan ve olmayan ülkeler arasında elde ettiği tarihi uyumluluğu başarı olarak lanse etmekten hoşlanıyor. Ancak kartelin ikinci büyük üreticisi Irak muslukları açtı ve yakın bir gelecekte de hiç kısmayı planlamıyor. Bloomberg tanker takibi verilerine göre Irak, ocak ayında ülkenin güneyindeki Basra bölgesinden günlük 3.55 milyon varil çıkışla rekor kırdı. Bu hamleyle birlikte Bağdat yönetiminin OPEC anlaşmasına olan bağlılığını sürdürme ihtimali zayıflarken son günlerde Irak’ın üretim kapasitesini 5 milyona çıkaracağı konuşuluyor.

“Irak agresif planlarını hayata geçirebilir”

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Dubai merkezli Enerji danışmanlık şirketi Qamar Energy'nin CEO'su Robin Mills, Irak’ı “OPEC üyeleri arasında agresif büyüme planlarının gerçeğe dönüşme potansiyeline sahip en güçlü ülkesi” olarak tanımlıyor. Ham petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Kerkük petrolleri üzerinde yaşadığı anlaşmazlığın ihracatı baltalaması nedeniyle kuzeydeki kaybı güneydeki üretimi artırarak telafi etme yolunu seçti. Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi Londra'da yaptığı açıklamada, çatışmaların üretimi aksattığı dev Kuzey Kerkük petrol sahasında enerji devi BP ile üretimi artırma çalışmaları için bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

OPEC'in arz kesintileri nedeniyle Brent tipi ham petrolün varil fiyatı son altı ay içinde yüzde 30'dan fazla yükseldi. Petrol, üretici ülkelerin anlaşmaya sadık kalmaya devam etmesiyle kazançlarını genişletiyor. Perşembe öğlen saatleri itibariyle Brent 69.45, Batı Teksas (WTI) petrol ise 65.20 dolar seviyelerinde seyrediyordu.

ABD gözünü Suudi Arabistan’ın tahtına dikti

Petrol fiyatlarının 70 dolara çıkmasıyla fiyatlardaki çöküş döneminin yaralarını sarmaya başlayan kayagazı üreticileri günlük ABD petrol üretimi hacmini tarihi seviyelere dayatıyor. Amerikan petrol üretiminin can damarı Teksas Eyaletinde 47 yıl önce yaşanan üretim patlamasına benzer canlanmanın yaşanması ABD’nin tekrar Suudi Arabistan’ın tahtına göz dikmesine yol açtı.