İsrail ve İran arasında devam eden savaşın risk iştahını azaltması ve Amerika’nın savaşa müdahil olma ihtimaliyle birlikte kripto para piyasasında kayıplar sürüyor.

Bu gelişmeler ışığında, kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3,6 kayıpla 3,39 trilyon dolar seviyesine, altcoin piyasa değeri ise 1,30 trilyon dolar seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün gerçekleştireceği faiz kararı toplantısı da kripto yatırımcılarının temkinli hareket etmesinin bir diğer nedeni olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ve altcoinlerde son durum

Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyon ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, küresel risk iştahını baskılarken kripto piyasasında da satışları tetikledi.

Orta Doğu'da artan gerilim sonrası yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle kripto piyasasında sert düşüşler yaşanmasının ardından lider kripto para birimi Bitcoin, haftanın ilk gününde başlayan yukarı yönlü deneme ile fiyatını 108 bin 500 doların üzerine kadar taşıdı ancak bu seviyede kalıcılık sağlanamadı.

Saat 10.30 itibarıyla Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 1,65 değer kaybederek 104 bin 928 dolardan işlem görüyor.

Analistler Bitcoin için 107 bin ve 107 bin 500 dolar aralığının güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıktığını belirtiyor. Öte yandan aşağı yönlü hareketlerde 104 bin dolar altı kapanışlarda 102 bin 500 dolar desteğinin yeniden test edilebileği kaydediliyor.

Aynı dakikalarda Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 2 kayıpla 2 bin 527 dolara geriledi. Ethereum fiyatları da Bitcoin gibi haftaya yükselişle başlayarak 2 bin 680 doların üzerine çıkmasının ardından Bitcoin’deki zayıflamanın etkisiyle geri çekildi.

Analistlere göre Ethereum'da yukarı yönlü hareketlerde 2 bin 620 ve 2 bin 650 dolar direnç bölgesi olarak izleniyor. Aşağıda ise 2 bin 450 ve 2 bin 500 dolar psikolojik destek olmayı sürdürüyor

Aynı dakikalarda, Ripple (XRP) yüzde 3,70 düşerek 2,14 dolara, Solana ise yüzde 3,76 düşerek 147,38 dolara geriledi.