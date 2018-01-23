Özcan: Türkiye'nin kredibilitesi yüksek

23 Ocak 2018

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda kredibilitesinin yüksek olduğunu belirterek, temin ettikleri uygun maliyetli finansmanların buna örnek olduğunu söyledi.

Emin Özcan, "VakıfBank Anadolu Zirveleri" etkinliği kapsamında geldiği Denizli'de, VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Özcan ve beraberindekiler daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Özcan, burada yaptığı konuşmada, Denizli ekonomisine katma değer sağlamak, bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Denizli Sanayi Odası ile bir protokole imza attıklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bankamızın mülkiyetinde olan ve toplam büyüklüğü 1 milyon metrekareyi bulan arsamızla ilgili 15 yıldır bekleyen sorunu çok şükür nihayete erdirdik. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve Denizli Sanayi Odası Başkanımız Sayın Müjdat Keçeci'nin üstün gayretleriyle bu sorunu çözdük ve parsellerimizi maliyetinin oldukça altında bir fiyattan, Denizli Sanayi Odası aracılığıyla satışa sunuyoruz. Ayrıca bu protokolle birlikte Denizli Sanayi Odası üyelerimizin her türlü finansal ihtiyacını uygun maliyetlerle karşılayacağız. Böylece işlerini büyütmek ya da yeni yatırım yapmak isteyen bölge iş adamları daha cesur adımlarla ilerleyebilecek, sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli tüm desteği VakıfBank'tan alabilecekler."

Vizyonlarını, "Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası" olarak belirlediklerini ifade eden Özcan, tüm kesimlerin yanındaki güç olmaya, ihtiyaçlara çözüm sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Uluslararası piyasalardan kaynak transfer etmeye devam ettiklerini belirten Özcan, temin ettikleri uygun maliyetli finansmanın bankalarına ve ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

"Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibarı güçlü"

Özcan, "Bu gerçeklik de ülkemiz üzerinde yapılan spekülasyonlara verilen en güzel cevaptır. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibarı güçlüdür, kredibilitesi yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama Birimi"ni hayata geçirdiklerini söyleyen Özcan, bu sayede belediyelere, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine özel bankacılık hizmeti sunduklarını anlattı.

Özcan, uluslararası piyasalardan temin edilen kredilerden yerel yönetimlerin de yararlanmasını sağlayacaklarını, belediyelere önemli destekler vereceklerini de sözlerine ekledi.