Papara'dan Trabzonsporlular için TS Card

Ağustos ayında Trabzonspor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan ve takımın 5 yıllık sponsoru olan Papara, Trabzonspor logosu ve renkleriyle tasarlanan yeni ön ödemeli kart ürünü TS Card'ı satışa sundu.

Trabzonspor taraftar kartı TS Card kullanıcıları, kartlarıyla her 50 TL'lik harcamada 1 çekiliş hakkına sahip oluyor.

Ocak 2024 itibarıyla başlayacak çekilişler sonucunda TS Card sahipleri, sezon boyunca toplamda 40 adet çift kişilik tribün bileti, 4 adet çift kişilik VIP Platinum bilet, 4 adet çift kişilik VIP Gold bilet, 2 adet çift kişilik VIP Silver bilet, 5 adet çift kişilik Loca bileti, 50 kişiye imzalı forma, 200 kişiye imzasız forma, 15 kişiye antrenman ziyareti hediyelerinden birini kazanma şansı yakalayabiliyor.

Anında nakit

Trabzonsporlular, TS Card ile TS Club mağazalarında veya trabzonspor.com.tr'de yapacakları harcamalarda her ay toplam 100 TL anında nakit kazanabiliyor. Trabzonspor'un bordo mavi renklerini ve Trabzonspor logosunu üzerinde taşıyan kart, Papara Cardlarla aynı özellikleri taşıyor.

TS Card sahipleri, Cashback markalarında harcadıkça anında nakit kazanıyor, TS Card ile tüm dünyada ve internette harcama yapabiliyor. Ayrıca TS Card, ATM'lerden para çekme ve yatırma işlemlerinde de kullanılabiliyor.

TS Card, diğer Papara Cardlardan farklı olarak, Trabzonspor taraftarlarına, Trabzonspor resmi alışveriş sitesi ve markası TS Club harcamalarında yüzde 10 anında nakit kazandırıyor.