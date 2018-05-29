Parite, 10 ayın dip seviyesinde

29 Mayıs 2018

DÜNYA ONLİNE

Avrupa'da yükselen politik riskler sonrasında euro/dolar paritesi, 1,1515 ile 20 Temmuz 2017'den bu yana (10 ayın en düşüğü) en düşük seviyeye geriledi. Dolar endeksi ise bugün 94,84 seviyesine çıkarak 9 Kasım 2017'den bu yana en yüksek (altı buçuk ayın zirvesi) seviyeyi gördü.

Parite, saat 12:58'de yüzde 0,85 düşüşle 1,1525 seviyesinde bulunuyordu. Dolar endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 0,48 artışla 94,81 seviyesindeydi.

Euro, İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın euroya karşıt tavrıyla bilinen bir ismin, ekonomi bakanlığına aday gösterilmesini reddetmesinin ardından dün sabah 1.1728 dolara kadar yükselmişti. Ancak Matteralla'nın bu adımı, İtalya'da koalisyon hükümeti kurmaya çalışan 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi partilerini öfkelendirerek koalisyon planlarının vazgeçmelerine neden olarak yeni bir seçim ihtimalini ortaya çıkardı.

Finansal piyasalar, ağustos ayının başı kadar erken gerçekleşebilecek seçimlerin İtalya'nın Avrupa Birliği ve Euro Bölgesinde oynadığı rol konusunda yarı-referandum olarak görülmesinden ve euroya karşıt partilerin daha da güçlenebileceğinden endişe ediyorlar. Bu endişeler de euro üzerinde baskının sürmesine neden oluyor.

Analistler, 1,15 seviyesinin aşağı kırılması halinde 1,05'lere kadar düşüşün sürebileceğini düşünüyor.

"1,10'a düşmesi olasılığı 1,20'ye toparlanma olasılığından yüksek"

Societe Generale, paritenin yaz sonuna kadar 1,10 seviyesine düşmesi olasılığını, 1.20'e toparlanması olasılığından ciddi şekilde daha yüksek olduğunu belirtti.

İtalya'daki siyasi risklerin euroyu aşağı itmekte olduğunu belirten Societe Generale, "İtalya'da populist hareketlerin büyüdüğü dikkate alındığında bu yıl yapılacak yeni seçim, Euro Bölgesi üyeliği için bir referandum olarak görülebilir. Bu belirsizlikler nedeniyle ECB'nin politika normalleştirmeye ilişkin ileri dönük yönlendirme sağlama planları da havada kalmış durumda" değerlendirmesini yaptı.

Alman tahvillerine ilgi arttı

Söz konusu kaygılar İtalyan tahvillerinde sert satış baskısına ve güvenli liman Alman tahvil fiyatlarında artışa neden oldu. Sonuç olarak, 10 yıllık Alman ve İtalyan tahvilleri arasındaki getiri farkı, Aralık 2013'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'de 10 yıllıkların faizi geriledi

Jeopolitik riskler ve Avrupa'daki siyasi gelişmelerin etkisiyle artan güvenli varlık talebi ABD tahvillerine yönelik talebi destekledi.

İtalya'da giderek derinleşen siyasi kargaşa, Avrupa varlıklarındaki sert satışları ikinci güne taşıdı.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, 12 baz puan gerileyerek yüzde 2.80 seviyesine geriledi.

Dolarda yatay seyir izleniyor

Avrupa borsaları düşüşte

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 azalarak 387,39 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,72 düşüşle 7.675,36 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 azalışla 12.777,13 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 5.470,56 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,41 değer kaybıyla 9.629,80 puanda seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,53 düşüşle 21.600,37 puanda bulunuyor.

Analistler, İtalya'daki gelişmelerin ekonomiye olumsuz etkilerinin artabileceği endişelerinin fiyatlandığını kaydetti.