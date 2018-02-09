Pay piyasalarında satışa devam

09 Şubat 2018

Küresel pay piyasalarında yatırımcı satış pozisyonunu korudu, New York borsası günü sert düşüşle tamamlarken, Asya borsaları dip seviyelere geriledi.

Dow Jones Sanayi Endeksi 1.032,89 puan (yüzde 4,15) azalarak 23.860,46 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 100,66 puan (yüzde 3,75) düşüşle 2.581,00 puandan kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 274,82 puan (yüzde 3,90) değer kaybıyla 6.777,16 puandan günü tamamladı.

Böylece ABD'de endeksler son 5 işlem gününde 4'üncü kez günü düşüşle kapatmış oldu.

Uzmanlar, New York borsasında volatilitenin devam ettiğine dikkati çekerek, ocak ayında rekor seviyeye yükselen endekslerde düzeltme yaşandığını ifade etti ve bunun ne zaman sona ereceğinin kesin olmadığını belirtti.

ABD'de "korku endeksi" ve S&P500'deki dalgalanmayı gösteren VIX endeksi yüzde 24 artışla 34,37 seviyesinde.

Asya borsaları dip seviyelere geriledi

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 1 artışla yüzde 2,835 seviyesine ulaşırken, Asya borsaları da Wall Street'in hızlı artan tahvil getirileri karşısında gerilemesinin ardından düştü.

Çin'de Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 4.1 ekside yer alırken, altı ayın dip seviyesini gören lokomotif hisseler CSI 300 endeksi yüzde 4.6 düştü.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3.2 geriledi ve haftalık yüzde 8.9 düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2.3 düşüşle iki ayın dip seviyesine geriledi. 29 Ocak'ta rekor seviyeyi gören endeks, üst üste altıncı günde de düşüş kaydetmeye hazırlanıyor ve haftalık yüzde 7.7 ekside bulunuyor.