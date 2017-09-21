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PBOC: Kuzey Kore ile ilişkileri durdurun

Çin Merkez Bankası, bankalardan Kuzey Kore ile ilişkilerini durdurmalarını istedi.

PBOC: Kuzey Kore ile ilişkileri durdurun
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Çin Merkez Bankası (PBOC), bankalardan yeni Kuzey Koreli müşterilere finansal hizmet sağlamayı durdurmalarını, Kuzey Koreli müşterilere açmış oldukları kredileri kapatmalarını istedi.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, Çin Merkez Bankası bankalardan, Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlarını tam olarak uygulamalarını isterken, bunu yapmayan bankaların ekonomik kayıplara uğramaları riski olduğuna işaret etti.

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