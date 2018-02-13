Peker GYO halka arz ediliyor

13 Şubat 2018

Peker Holding çatısı altında faaliyet gösteren Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka açılıyor. Konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından Borsa İstanbul’da (BİST) gerçekleştirilecek halka arz için 15-16 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılacak.

Halka arz fiyatı 5,50 TL

Peker GYO’nun halka arz fiyatı 5,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek payların 9 milyon 600 bin liralık nominal tutarı, şirketin mevcut sermayesinin yüzde 32’sini oluşturuyor. Yüzde 55,7 iskonto oranıyla satışa çıkacak hisselerin 21 Şubat tarihinde BİST’de işlem görmesi bekleniyor.

45 gün sonra geri alım garantisi

Peker GYO ve ortaklar tarafında 1 yıl boyunca pay satmama ve bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdünün geçerli olacağı halka arzda yatırımcılar, paylarını 37 gün süreyle aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda, hisselerin işlem görmeye başlamasından itibaren 45 gün sonra hisse başına 5,61 TL ile geri satma hakkına sahip olacak.

Türkiye’de Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi projeleri hayata geçiren Peker Grubu şirketlerinden Peker GYO, Türkiye, Almanya ve İngiltere’de gayrimenkul ve arsa geliştirmeye devam ediyor olup, bu konudaki uzmanlığını sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da sürdürüyor.

584 milyon TL'lik portföy büyüklüğü

Halihazırda şirketin gayrimenkul portföyünü, Ataköy Nef 22 ve Sultan makamı Çengelköy projeleri ve 10 bin 300 metrekare büyüklüğe sahip Çamlıca arazisi oluşturuyor. Peker GYO’nun 2017 Eylül sonu itibarıyla portföy büyüklüğü ise 584 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Halka arz künyesi

Konsorsiyum Lideri: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Talep Toplama Tarihleri: 15-16 Şubat

Halka Arz Fiyatı: 5,50 TL

Sermaye: 9.600.000 TL

Halka Arz Oranı: %32

Halka Arz Büyüklüğü: 52.800.000 TL

Halka Arz Yöntemi: Ortak Satışı

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %35

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %45

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %20

Geri Alım Taahhüdü: 37 gün

Geri Alım Fiyatı: 5.61 TL