Penta, talep toplamaya başlıyor

08 Mayıs 2018

Türkiye’nin en köklü teknoloji dağıtıcılarından biri olan ve 28 yıllık deneyimiyle sektöründe çok sayıda ilke imza atan Penta Teknoloji, halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından 17 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor.

Penta Teknoloji’nin halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Toplamda 19.764.345 TL ek satış da dahil olmak üzere 21.345.493 TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 31.724.000 TL olan sermayesi, 15.862.000 TL artırılarak 47.586.000 TL’ye çıkarılırken mevcut pay sahipleri de toplamda 3.902.345 TL nominal değerde pay satacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 9,5 TL -11,4 TL, talep toplama tarihleri ise 10-11 Mayıs olarak belirlendi. Penta Teknoloji’nin 17 Mayıs Perşembe günü itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Yurtiçinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30’unun yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70’inin ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Penta Teknoloji’nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., eş liderliğini ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş üstleniyor. Yurtdışı yetkili aracı kurumları WOOD & Company Financial Services a.s. ve BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. Ek satış hariç olmak üzere, yüzde 41,53’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86’ya çıkması öngörülüyor.

Halka arzla kârlılığın güçlendirilmesi hedefleniyor

Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyor.

Dünyaca ünlü 16 teknoloji markasının Türkiye’deki tek dağıtıcısı olan Penta’nın geçtiğimiz yıl net satışta yüzde 35 oranında büyüyerek 2,5 milyar TL’lik ciroya ulaştığını hatırlatan ve bugüne kadar halka arz için en doğru zamanı beklediklerini söyleyen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Penta Teknoloji olarak net satışlarımızı 2016 yılında yüzde 22, 2017 yılında ise yüzde 35 oranında artırdık.

Geçtiğimiz yıl brüt kârımız yüzde 38 artarak 166,7 milyon TL'ye Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar’ını (FAVÖK) ise yaklaşık olarak yüzde 56 oranında artarak 103,7 milyon TL'ye ulaştı. Dönem kârımız ise yine aynı dönem için 56,9 milyon TL olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.

“Halka arzla birlikte yatırımlarımızı artıracağız”

Penta Teknoloji’nin halka arz sürecinde önemli bir adımı geride bırakmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Özçelik, “Sektörde 28 yıllık deneyime sahip, Türkiye’de IT sektöründe en fazla markayı bünyesinde barındıran Penta Teknoloji olarak SPK onay sürecini başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Elde edilecek gelir ile finansal yapımızı güçlendirerek çalışan, müşteri, üretici, hissedar kısacası tüm paydaşlarımıza ve ülke ekonomimize katkı amacıyla çıktığımız bu yolda başarıyla ilerleyeceğimizi umuyorum” açıklamasını yaptı.

Penta bugün, 8 kategoride 40’dan fazla küresel teknoloji markasının dağıtıcılığını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 7 yıl önce teknoloji dağıtıcılığının önde gelen isimlerden MersaSistem’le stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda MersaSistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Aktif büyüklüğü ve yatırımları itibariyle Türkiye’nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim’in ise Penta’da yüzde 54,30’luk bir payı bulunuyor.

En gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiren Penta Teknoloji, Acer, Adobe, Asus, Autodesk, Canon, DellEMC, HPE, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, SanDisk, Seagate ve ViewSonic de dahil olmak üzere 40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yaparak, katma değerli dağıtıcı olma yönündeki yatırımları ile öne çıkıyor.

Dünyaca ünlü 16 markanın Türkiye'de tek dağıtıcısı

Penta, satış kanallarını dört ana grup altında topluyor. Bu kanallardan en büyüğü organize perakende olurken organize perakende kanalında teknoloji marketleri, online perakende firmaları, telekom operatörleri, büyük mağazalar ve indirim marketleri yer alıyor. Kurumsal bayiler ise Penta’nın dağıtımını üstlendiği ürünleri katma değerli hizmetlerlesatışını gerçekleştiriyor. Devlet kurumları ve büyük kurumsal müşterilerin her türlü teknoloji ürünü ihtiyacı kurumsal bayiler tarafından karşılanıyor.

Penta Teknoloji Türkiye’de Adobe, Arcserve, Autodesk, Casio, ChaosGroup, Enscape, Exper, MSI, Logitech, OKI, Wacom, Xbox, Xerox, Viewsonic dahil olmak üzere dünyanın önde gelen 16 teknoloji şirketinin Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı konumunda bulunuyor. Bugün Türkiye’nin her şehrine teslimat yapan Penta, teslimatların yüzde 59’unu Penta logolu araçlarla sevk ediyor. 11 bin metrekare büyüklükteki depolarından 2017 yılında 1,8 milyon adedi geçen teslimat gerçekleştiren şirketin 4 bin 300 aktif müşterisi bulunuyor.

“Dijital dönüşüm trendi sektörü büyütmeye devam edecek”

Özçelik, Türkiye’de bilgi teknolojisi harcamalarına da değinerek, “IDC verilerine göre, Türkiye’deki bilgi teknolojisi harcamaları (cihazlar, altyapı ve yazılımları dâhil, ancak hizmetler hariçtir) 2017 yılında yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak öngörüldü. Bizim satışlarımız ise toplam pazarın yaklaşık 700 milyon dolarını oluşturuyor” bilgisini verdi.

Türkiye’nin gelişen ekonomisine paralel olarak, bilişim teknolojileri pazarının da her geçen yıl büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Özçelik, dünyadaki dijital dönüşümle birlikte Türkiye’de de BT altyapısına olan yatırımların arttığını kaydetti. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık teknolojinin geçmişe oranla çok ulaşılabilir olması ve dijitalleşmenin geldiği nokta, şirketlerin eğilimlerini değiştiriyor. Türk şirketlerinin bu alanda atmaları gereken çok adım var, bu da biz Bilgi Teknolojileri sağlayıcıları için pazarda çok daha büyük fırsatlar olduğu anlamına geliyor.”