Penta'nın halka arz fiyat aralığı netleşti

27 Nisan 2018

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Penta'nın halka arzına ilişkin detayları Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdi.

Penta'nın halka arzına ilişkin sermaye piyasası kurulu nezdinde yürütülmekte olan izin sürecinin devam ettiği, Penta halka arz fiyat aralığının 9.50 TL - 11.40 TL olduğu bildirildi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Yüzde 54,30 oranında pay sahibi olduğumuz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'den (Penta) edinilen bilgi çerçevesinde, Penta'nın çıkarılmış sermayesinin 31.724.000 TL'den 47.586.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 15.862.000 TL nominal değerli pay ile şirketimize ait 3.152.345 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 750.000 TL nominal değerli pay dahil olmak üzere toplam 19.764.345 TL nominal değerli payların halka arz edileceği bilgisi edinilmiştir. Halka arz fiyat aralığının 9.50 TL - 11.40 TL olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Dolayısıyla şirket değeri 47.586.000 adet hissenin, talep toplama sonunda oluşacak birim hisse fiyatı üzerinden belirlenecektir.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Şirketimize ait 1.384.187 TL nominal değerli pay ve diğer ortaklara ait 196.961 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 1.581.148 TL nominal değerli payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır.

Penta'nın halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yürütülmekte olan izin süreci devam etmekte olup, yatırımcıların yatırım kararını, Kurul tarafından onaylanacak ve Penta tarafından kamuya açıklanacak olan izahnamenin tamamının incelenmesi sonucu vermesi gerektiğini kamuoyuna bildiririz."