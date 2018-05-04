Petkim hisselerinde sert düşüş
İlk çeyrek bilançosu beklentilerden zayıf gelen Petkim’de seans içerinde yüzde 10’a yakın kayıp görüldü.
Petkim'in ilk çeyrek net karı düşük gelen faaliyet karlılığı ve yüksek finansal giderlerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 düşerek 131.4 milyon TL oldu.
Şirketin KAP'a gönderdiği ilk çeyrek finansal sonuçlara göre, satış hasılatı da aynı dönemde yüzde 6 artışla 1.88 milyar TL oldu.
Beklentilerin altında kar açıklayan Petkim hisseleri saat 11:55'te yüzde 9.97 düşüşle 6.05 liradan işlem gördü.
Oyak Yatırım'ın notunda şirketin düşük faaliyet karlılığı ve yüksek finansal giderlerin etkisiyle yıllık bazda yüzde 64 gerilediği belirtilirken, Halk Yatırım'ın notunda da, Petkim'in beklentilerin oldukça altında açıklanan finansallarının endekste oluşabilecek iyimserliği sınırlandırabileceği ifade edildi.
Petkim'in ilk çeyrek karı azaldı