Petrol 79 dolar seviyesinde

Dün 78,71 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 79,57 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,39 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kısmi bir artışla 79,40 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 72,62 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme ve yaptırımları yeniden başlatma kararıyla yine ABD'nin petrol arz sıkıntısı yaşayan Venezuella'ya yaptırım uygulama ihtimalinin, fiyatları yukarı yönde etkilediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 79,49 ile 79,59 dolar aralığının direnç, 79,29 ile 79,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.