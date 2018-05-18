Petrol 79 dolardan işlem görüyor

18 Mayıs 2018

Dün 79,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 80,47 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,46 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla yüzde kısmi bir artışla 79,46 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 71,62 dolardan alıcı buldu.

Dün, Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve Ortadoğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle 80 doları aştı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dün 12.45'de 80,09 doları gördü. ABD'nin WTI tipi ham petrolünün varil fiyatı da aynı saatte 72,31 dolara kadar yükseldi. Böylece, iki petrol türünde de fiyatlar Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suheyl el-Mezuri ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin petrol arzıyla olan ilişkisini değerlendirmek üzere bir araya geleceği bildirildi.

Uzmanlar, Venezuela'nın pazar günü seçime gitmesinin ardından, ABD'nin Venezuela petrolüne ambargo uygulaması beklentisinin piyasada hakim olduğuna dikkati çekti. Böyle bir senaryoda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi, ABD faizlerinin artması ve dolar kurunun değer kazanması ile Rusya ve OPEC ülkelerinin varlıklarının değer kazanması olasılığının gündeme gelebileceği üzerinde duruluyor.

Ayrıca uzmanlar, Fransız enerji şirketi Total'in 1 milyar dolarlık doğalgaz projesinden çekileceğini açıklaması üzerine, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının AB tarafından da kademeli olarak uygulanabileceğine işaret ettiği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,55 ile 79,69 dolar aralığının direnç, 79,27 ile 79,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA