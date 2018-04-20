"Petrol devlerinin yenilenebilir enerji yatırımı yükselişte"

20 Nisan 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dünya genelindeki büyük petrol şirketlerinin yenilenebilir enerji alanına yatırımlarının yükselişte olduğunu bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, petrol şirketlerinin yenilenebilir enerji alanına olan yatırımlarının alternatif enerji sektöründe pozisyonlarını sağlamlaştırdığı belirtilirken, bunun petrol endüstrisinden geri adım anlamına gelmediği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımların artmasıyla ilgili olarak dünya genelinde daha yaygın kullanmaya başlanan elektrikli araçlara, şirketlerin hissedarlarının daha çevreci politikaları desteklemesine ve daha düşük karbon salınımı için regülatörler ve kamu alanından gelen baskılara işaret edildi.

Yatırımların daha çok güneş ve rüzgar enerjisi projelerine odaklandığına yer verilen açıklamada, karbon yakalama ve depolama, dijital teknolojiler ve biyoyakıt alanlarında da yatırımların görüldüğü aktarıldı.

Enerji devi Shell'in 2020'ye kadar yenilenebilir enerjiye yılda 2 milyar dolar yatırım taahhüdünün bu alandaki en yüksek miktar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, öte yandan söz konusu miktarın, petrol ve doğalgaz firmalarının yıllık ortalama 23 ila 28 milyar dolarlık yatırımlarıyla kıyaslandığında düşük kaldığı belirtildi.

Açıklamada, İngiliz enerji devi British Petroleum ile İtalyan enerji şirketi Eni'nin de yenilenebilir enerjiye yılda yüz milyonlarca dolar ayırdıkları kaydedilirken, öte yandan bu şirketlerin fosil yakıtlara yaptıkları yatırım harcamalarının ise milyarca doları bulduğu ifade edildi.

Norveçli enerji şirketi Statoil'in yenilenebilir enerjiye yapacağı yatırımların toplam sermaye giderleri içindeki payını 2030'a kadar yüzde 15-20 oranına çekme planına dikkat çekilen açıklamada, fosil yakıtlara yüksek yatırımlarıyla bilinen ABD'nin en büyük iki enerji firması ExxonMobil ile Chevron'un da alternatif enerji kaynaklarıyla ilgilendiği belirtildi.

Açıklamada, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının petrol ve doğalgaz üretiminin azalacağı anlamına gelmediğinin altı çizilirken, dünya genelinde enerji tüketiminin arttığı ve yenilenebilir enerjinin de bu artıştan fayda sağlayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA