Petrol fiyatı 70 dolara dayandı

10 Ocak 2018

Petrol fiyatlarında ralli devam ediyor.

API'nın ABD'de ham petrol stoklarının 11 milyon varilin üzerinde azaldığını açıklamasıyla Brent petrol 69, Batı Teksas petrolü ise 63,50 doların üzerine tırmandı.

ABD'de sert kış koşullarının petrol tüketimini artırdığına işaret eden stok verilerinin yanı sıra; OPEC'in global arz kısıntısı anlaşmasına yüksek bağlılık göstermesi ve İran'da geçtiğimiz hafta yaşanan protesto gösterileri ile Venezuela'daki ekonomik krizin petrol arzını etkileyebileceğine yönelik zayıfta olsa süren endişeler petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Aralık 2014'ten bu yana ilk kez 63,53 dolar seviyesini gören Batı Teksas petrolü saat 07:30'da 63,46 dolar seviyesinde yer aldı. 69,24 dolarla Mayıs 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaşan Brent petrol ise aynı dakikalarda 69,15 dolardan işlem gördü.

Petrol piyasasında bugün DOE petrol stokları (18:30) verisi takip edilecek.