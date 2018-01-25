Petrol fiyatı 71 doları aştı

25 Ocak 2018

Brent petrol fiyatları OPEC ve Rusya öncülüğünde arz kesintilerinin devam ettiği bir ortamda doların gerilemeyi sürdürmesi ve ABD ham petrol stoklarındaki 10 haftalık düşüşün etkisiyle Aralık 2014'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Brent petrolün varili bu sabah 71,05 dolardan işlem gördü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre ABD ham petrol stokları 19 Ocak'ta sona eren haftada 1.1 milyon varil azalarak 411.6 milyon varile geriledi.

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Kaynak: Reuters