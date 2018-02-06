Petrol fiyatı, borsalardaki düşüşle geriledi
Küresel finans piyasalarındaki değer kayıpları petrol fiyatları üzerinde baskıya neden oluyor.
Petrol fiyatları Wall Street'in tarihindeki en büyük düşüşlerden birini kaydetmesinin ardından küresel finansal piyasaların gerilemesiyle, dünkü kayıplarını artırarak yüzde 1'den fazla geriledi ve böylece 70 dolardan başlayan düşüşünü üçüncü güne taşıdı.
Dün 68,04 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,43 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,06 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.35'de 66,98 dolar seviyesinde yer aldı.
Uzmanlar, küresel finans piyasalarındaki büyük değer kayıplarının petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydediyor.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, ABD'nin Venezuela ile petrol alışverişini sınırlandırabileceği açıklamasının petrol piyasaları üzerinde tedirginliği artırabileceği belirtiliyor.