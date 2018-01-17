Petrol fiyatında düzeltme beklentisi

17 Ocak 2018

Petrol fiyatları bugün eksiye geçerken, analistler bir ay içinde yüzde 13'ten daha fazla değer kazanan petrol fiyatlarında düzeltme olabileceği uyarısında bulundu.

Haftanın ilk gününü 70.37 dolara kadar yükselerek Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyede kapatan Brent petrolü bugün yüzde 0.2 ekside 69 dolarda bulunuyor.

Fiyatlar kısmi gerilemeye rağmen OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşması ve yükselen küresel talepten güçlü destek buluyor.

Uzmanlar ABD hafif ham petrolü ve Brent petrolü vadeli ve opsiyon kontratlarında yatırımcıların fiyatların yükseleceğini öngörerek aldıkları uzun pozisyonların rekor kırdığına dikkat çekiyorlar.

Bazı analistler de Brent petrolün değer kazanmasına yol açan Katar merkezli siyasi riskler, Irak'taki özerk Kürt yönetimi ile İran'daki sorunların henüz arz kesintisine yol açmadığına dikkat çektiler.

Kaynak: Reuters