Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde

15 Mayıs 2018

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 78,50 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,45 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kısmi bir düşüşle 78,25 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 70,89 dolardan alıcı buldu.

Petrolde bu seviyeler en son 2014 yılı Kasım ayında görülmüştü.

ABD Başkanı Trump'ın, "İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği ve 2015'te askıya alınan yaptırımların yeniden uygulanacağına" ilişkin açıklamalarının petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrine etkisi devam ediyor.

Uzmanlar, küresel piyasadaki yüksek petrol talebinin ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin üretim kısma kararında ısrar etmesinin de fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu kaydetti. Ayrıca, OPEC'in dün yayımladığı nisan ayı petrol raporuna göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 650 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 850 bin varile ulaşacak.

Uzmanlar, OPEC tahminlerinin petrolde yüksek talep beklentisiniı desteklediği için fiyatları yukarı yönlü hareketlenme yaşandığına dikkati çekti.

Brent petrolde teknik olarak 78,29 ile 78,41 dolar aralığının direnç, 78,05 ile 78,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

OPEC'in petrol üretimi nisanda arttı

Kaynak: AA