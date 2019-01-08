Petrol fiyatları 57 dolar bandında seyrediyor

Dün 57,37 dolardan güne başlayan ve 58,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,55 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,45 artışla 57,30 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 48,50 dolardan alıcı buldu.

ABD-Çin ticaret müzakereleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü dışındaki bazı üretici ülkelerin kısıntıları nedeniyle dengelenen fiyatlar, 57 dolar bandındaki seyrine devam ediyor.

Öte yandan, Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin yıllık petrol üretiminin 2018 yılında günlük ortalama 1 milyon 107 bin varile çıktığını ve bir önceki yıla göre petrol gelirlerinin yüzde 78 arttığını açıkladı.

Uzmanlar, küresel ekonomik verilerin kötüleşebileceği ve Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalabileceği endişesinin piyasaların daha da rahatlamasına engel oluşturduğuna işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 57,43 ila 57,64 dolar aralığının direnç, 57,01 ila 57,22 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.