Petrol fiyatları 70 dolardan döndü

24 Ocak 2018

Dün 69,21 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,21 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,95 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,10'luk bir azalışla 69,88 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,54 dolardan alıcı buldu.

API'nin dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin petrol stokları 4,8 milyon varil artışla toplam 416,2 milyon varile yükseldi.

Uzmanlar, Uluslararası Para Fonunun, 2018 ve 2019'a yönelik küresel büyüme beklentilerini yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseltmesinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti.

Petrol piyasalarında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı haftalık petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 69,89 ile 69,95 dolar aralığının direnç, 69,77 ile 69,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.