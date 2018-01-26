Petrol fiyatları 70 doların üzerinde
Petrol fiyatları dün 71 doların üzerine çıktıktan sonra bugün güne düşüşle başladı.
Petrol fiyatları kış dönemi boyunca zirveye ulaşan talebin sona ermeye yaklaşmasıyla bir miktar geriledi.
Dün güne 70,86 dolardan başladıktan sonra 71,28 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah saat 09:45'de 70,28 dolar seviyesinde yer aldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi çarşamba günü ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil azalarak 411,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Diğer taraftan ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 128 bin varil artışla 9,88 milyon varile yükseldi.