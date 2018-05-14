Petrol fiyatları 76 dolar seviyelerinde

14 Mayıs 2018

Cuma günü 77,52 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,31'lik düşüşle 76,78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 70,49 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Trump'ın, "İran ile nükleer anlaşmadan çekileceği ve 2015'te askıya alınan yaptırımların yeniden uygulanacağına" ilişkin açıklamaları piyasalarda etkisini sürdürüyor.

Uzmanlar, ABD'nin iki aşamalı uygulayacağı yaptırımların İran petrol endüstrisini, yatırımlarını, üretim ve ihracatını olumsuz etkilemesiyle oluşacak arz sıkıntısının ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Suudi Arabistan tarafından dengeleneceğine dikkati çekti.

Ayrıca, petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 5-11 Mayıs döneminde ABD'de 10 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının son 16 haftada 14 kez artarak 844'e yükselmesiyle küresel piyasada petrol fiyatlarında hafif düşüş görüldü.

Petrol piyasasında, bugün açıklanacak OPEC'in aylık petrol raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 75,73 ile 76,75 dolar aralığının direnç, 76,69 ile 76,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA