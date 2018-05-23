Petrol fiyatları 79 dolarda dengelendi

23 Mayıs 2018

Dün 79,39 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 80,45 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,48 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.06 itibarıyla yüzde 0,5'lik bir azalışla 79,10 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 71,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu'nca (OPEC) İran ve Venezuela'ya yönelik petrol arz endişeleri nedeniyle Haziran ayında petrol üretimini artırmaya karar verebileceği bildirildi.

OPEC'in, ham petrolün geçen hafta 80 doların üzerine çıkmasının ardından, "piyasayı soğutmak için petrol üretimini artırabileceği ve her bir üye ülkenin üretime kaç varil ekleyeceği konusunda görüş toplamaya başladığı" kaydedildi.

Körfez kaynaklarının tüm seçeneklerini masaya yatırdığını aktaran uzmanlar da, OPEC'in bundan sonraki politikasını belirlemek için bir araya geleceği Haziran ayında üretimi artırmaya yönelik bir karar alabileceğine, ancak ne kadar artış yapılacağı konusunda henüz bir fikir oluşmadığına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,22 ile 79,46 dolar aralığının direnç, 78,74 ile 78,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.