"Petrol fiyatları 80 dolara çıkabilir"

Bazı petrol uzmanı analistler geçtiğimiz haftayı üç yılın zirvesinde kapatan ham petrol fiyatlarının fren yapmadan daha da yükselebileceğini öngörüyor. Petrol konusundaki öngörüleri ile bilinen Stratejist John Normand liderliğindeki JP Morgan Anallistleri müşterilerine gönderdikleri notta, “Suriye’deki Batılı güçlerin askeri müdahale kapsamının genişletmesi ile ABD ve Avrupa Birliği’nin İran’a yaptırımları tekrar devreye sokması durumunda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 80 dolar ve üstünü test edebilir” ifadeleri yer aldı.

Kimi petrol uzmanı gelinen süreci döngüsel varlıklardan kaçınmak için bir zaman dilimi olarak değerlendiriyor. Ayrıca Trump ve ekonomik kurmaylarının Amerikalı şirket ve tüketicilere sunduğu “vergi hediyesi” de petro varlıklara sahip olma fırsatını cazip hale getiriyor. ABD’li yatırım bankası JP Morgan stratejistleri tarafından hazırlanan analizde, “İran’a uygulanacak ekonomik yaptırımlar yoluyla bu yaz gerçekleşmesini öngördüğümüz risklerin, Suriye’deki gelişmeler nedeniyle beklenenden daha hızlı gerçekleşiyor. Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlar ile ilgili olası bir karar daha yüksek fiyatlar ve ortalamanın üzerinde volatilite ile petrol piyasaları üzerindeki stresi muhafaza eden bir sürecin başlangıcı olabilir” ifadeleri yer aldı.

Analizde İran’a olası yaptırımların devreye girmesi sonrası petrol piyaslarında oluşacak dalgalanma 1973, 1979 ve 1990’daki büyük petrol şoklarından ziyade 2011 Arap Baharı ile kıyaslanıyor. Zira dünyanın en fazla petrol tüketen ülkeleri arasında olan ABD İran’dan ham petrol ihraç etmiyor. Ancak Avrupa Birliği ve Asyalı müşterilerin yaptırımlar doğrultusunda İran’dan petrol satın almaması piyasaların neşesini kaçırabilir.

Petrolde 'yükseliş' pozisyonları rekor seviyede