Petrol fiyatları ABD verisi sonrası yükseldi

20 Aralık 2017

Dün 63,37 dolardan güne başlayan ve en yüksek 63,82 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,80 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,21'lik bir artışla 63,94 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,76 dolardan alıcı buldu.

API'nin dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin petrol stokları 5,2 milyon varil azalışla 438,7 milyon varile geriledi. Küresel petrol fiyatları, ABD'den gelen veriler ve Birleşik Krallık açıklarındaki Kuzey Denizi petrolünü taşıyan boru hattındaki kesinti nedeniyle güne bir miktar artışla başladı.

Uzmanlar, genel olarak fiyatlardaki küresel artışa paralel olarak artan ABD'nin konvansiyonel olmayan üretim artışının, fiyatların artmasının önünde engel olduğuna işaret ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezuela'da kriz nedeniyle plansız bir üretim azalışı olduğu ve bazı üyelerin, Suudi Arabistan liderliğinde alınan üretim kısıntısı kararında belirtilen kotaları Venezuela'nın ekstra kesintilerinden faydalanarak delebileceği uyarısında bulunuluyor. Eğer OPEC üyeleri, Venezuela'daki ekstra düşüşten faydalanmaya çalışmazlarsa, yüksek miktarlı düşüşlerin 2018’de fiyatları daha da yükseltebileceği vurgulanıyor.

Kaynak: AA