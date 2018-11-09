Petrol fiyatlarında baskı devam ediyor

09 Kasım 2018

Dün 72,12 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,83 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,02'lik azalışla 70,81 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,68 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında 8 ülkeye muafiyet tanıması ve ham petrol üretimini artırmasıyla aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor.

İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırdıklarını ve bu durumun petrol fiyatını varil başına 15 dolar azalttığını belirtti.

Erdebili, petrolde arzın artmasının fiyatları düşürdüğünü ve bu durum diğer üreticilere zarar verdiğini ifade ederek, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimini düşürmesi gerektiğini kaydetti.

Uzmanlar, piyasada artan petrol arzı ve küresel ekonomiye yönelik olumsuz beklentilerin, fiyatların aşağı yönlü hareketinde etkili olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 70,79 ile 70,97 dolar aralığının direnç, 70,43 ile 70,61 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA