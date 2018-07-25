Petrol fiyatlarında sınırlı artış

Dün 72,90 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,97 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 74 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,81 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,2 milyon varil azalarak 407,6 milyon varile geriledi. Beklenti, stokların 2,3 milyon varil azalması yönündeydi.

Uzmanlar, azalan petrol stoklarının petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor.

Rusya Federal İstatistik Servisinin verilerine göre, ülkede mayısta günlük üretim 10,6 milyon varile ulaştı. Rusya bu üretimiyle aynı dönemde günlük ortalama 9,99 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ı geride bıraktı.

Ayrıca Rus petrol şirketi Rosneft'in ise Kuzey Irak'taki bazı petrol sahalarını geliştirme ve bu sahalardan petrol ve doğalgaz üretmeyi içeren projelerine yıl sonuna kadar başlamayı planladığı bildirildi.

Öte yandan, Nijer ile Nijerya arasında petrol anlaşması imzalandı. Anlaşmayla, Nijer'deki petrolün Nijerya'ya taşınması ve Nijerya'da petrol rafinerileri kurulması hedefleniyor. Söz konusu rafinerilerin günde 150 bin varil ham petrol işlemesi öngörülüyor.

Brent petrolde, teknik olarak 74,05 ile 74,18 dolar aralığının direnç, 73,79 ile 73,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.