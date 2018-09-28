Petrol fiyatlarında sınırlı düşüş

Dün 81,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde 82,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 81,30 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 81,48 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,28 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, Suudi Arabistan ve bazı üreticilerin petrol üretimini günlük 500 bin varil artıracağı ihtimalinin konuşulması, fiyatlardaki düşüş yönlü eğilimi destekledi. Libya'da petrol üretiminin daha stabil hale gelmesi, ABD'de artan stok ve üretim verileri fiyatların düşmesinde etkili oldu.

Brent petrolde, teknik olarak 81,59 ile 81,75 dolar aralığının direnç, 81,27 ile 81,43 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.