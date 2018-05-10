"Petrol fiyatlarının gelecek sene 100 dolara ulaşma riski var"

10 Mayıs 2018

ABD'li yatırım bankası Bank of America Merrill Lynch, ham petrol fiyatlarının gelecek sene varil başına 100 dolara ulaşma riski bulunduğunu açıkladı.

Bankanın raporunda, küresel petrol piyasasında arz ve talep dengesinde gelecek sene sıkılaşma görülebileceği bildirildi.

Raporda, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu sene 70 dolar, gelecek sene ise 75 dolar olacağı tahmini yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen Bank of America Merrill Lynch Emtia Araştırmaları Müdürü Francisco Blanch, "2019'un ikinci yarısı için Brent'e 90 dolar fiyat hedefi koyuyoruz ve ham petrol fiyatlarının gelecek sene 100 dolara ulaşma riski olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek 18 ayda küresel petrol arz ve talep dengesinde sıkılaşma beklendiğine dikkat çekilen raporda, Venezuela'da düşen petrol üretimine ve İran'ın ham petrol ihracatının azalma olasılığına işaret edildi.

Raporda, ABD ile İran arasında 6 ay içinde yeni bir anlaşma imzalanmaması veya Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın petrol üretim kısma anlaşmasına gelecek sene de devam etmesi durumlarında, küresel petrol piyasasının sıkılaşmasının olası olduğu uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekeceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yükselişine devam etmişti.

Bugün, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 77,97 dolara, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 71,88 dolara kadar yükseldi.

Kaynak: AA