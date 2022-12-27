Petrolde ABD ve Çin fırtınası

Petrol, Çin'in Kovid önlemlerini gevşetmek için daha fazla adım atması ve ABD genelindeki dondurucu havaların hayati öneme sahip Teksas bölgesindeki rafinerilerin kapanmasına neden olmasıyla yükseldi. Brent petrol 84 doların, ABD ham petrolü ise 81 doların üzerini test etti.

Bloomberg HT'deki habere göre, petrol, bu yıl Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, büyük ekonomilerdeki durgunluk korkuları ve en son olarak, karantinaların gevşetilmesiyle birlikte Çin'de şiddetli bir Kovid-19 dalgasıyla sarsılmasının ardından yılı ılımlı bir şekilde yüksek bitirmeye hazırlanıyor.

Rusya'nın yaptırımlara yanıt olarak üretimi günde 700 bin varil kadar azaltacağı konusunda uyarmasıyla ham petrol geçen hafta yüzde 7'den fazla arttı.

ABD’de dondurucu soğuk hava aksamalara sebep oluyor

Son yılların en soğuk kışını geçiren ABD’de kuyu ve boruların donmasıyla doğalgaz zincirinde de aksamalar yaşanıyor.

BloombergNEF tahminlerine göre, pazartesi günü ısıtma ve elektrik için kullanılan yakıt üretimi normalin yaklaşık yüzde 10 altında 2,5 milyar metreküp seviyesine ulaştı. Teksas körfez kıyısında rafinaj kapasitesinin üçte birinden fazlası, son birkaç günde askıya alındı. Cumartesi günü ABD’nin en büyük iki rafinerisi — Motiva Port Arthur ve Marathon Galveston Bay — hava ısınana kadar benzin ve dizel üretimini durdurmak zorunda kaldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, 23 Aralık’ta başlayan ve devam eden şiddetli kış fırtınası nedeniyle New York eyaletinde acil durum ilan etti. Eyalete bağlı Buffalo kentinde kış fırtınasına bağlı can kayıplarının 27’ye yükseldiği duyurulurken, ülke genelinde en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Bilim insanları iklim değişikliği krizinin, fırtınanın bu kadar sert olmasında etkili olmuş olabileceğine dikkat çekiyor. AP’nin haberine göre, Colorado Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi direktörü Mark Serreze, iklim değişikliği nedeniyle atmosferin daha fazla su buharı taşıyabildiğini ve bunun da fırtınanın şiddetini artırabildiğini söyledi.