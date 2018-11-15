Petrolde düşüşü tetikleyecek 4 faktör!
Ekim ayı başında gördüğü 87 dolar seviyesinin yüzde 25 altına gerileyen petrol fiyatları, dün toparlanma çabası içine girse bile fiyatların orta vadede gerilemesi için analistlere göre birçok neden bulunuyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.