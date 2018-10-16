Petrolde küresel fazla kapasite azalıyor

16 Ekim 2018

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel ölçekte ham petrol üretimindeki kapasite fazlasının giderek azalmakta olduğunu söyledi.

Barkindo üreticilerin ve şirketlerin üretim kapasitelerini artırmaları ve şu andaki talebi karşılamak için daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Hindistan'a yapılan bir konferansa katılan Barkindo, daha önce yapılmış olan bir arz kısıntısı anlaşmasına katılan OPEC üyesi olan ve olmayan üretici ülkeler arasında anlaşmaya uyma oranının yüzde 100'e yaklaştığını söyledi.

Barkindo, dış faktörler yüzünden petrol piyasasındaki dengenin kırılganlaştığını da belirtti.

Kaynak: Reuters