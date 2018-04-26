Petrolde yüksek seyir sürüyor

26 Nisan 2018

Dün 73,96 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,17 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,20 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,06'lık artışla 74,25 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,17 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden dün yapılan açıklamada, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 429,7 milyon varile yükseldiği belirtildi. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi.

ABD'de ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil artışla 10,59 milyon varile çıktı.

Uzmanlar, petrol stok ve üretimindeki bu artışın fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığını ancak ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulama ihtimali, Venezuela'da düşen petrol üretimi ve yüksek küresel talebin fiyatlarda yukarı yönlü tırmanışı desteklediğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 74,50 ile 74,61 dolar aralığının direnç, 74,28 ile 74,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.