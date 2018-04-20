Petroldeki yükseliş dolardaki düşüşü durdurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısı ve 65 günlük bu sürenin olası popülist politikalar için yeterli zaman tanımayacağı beklentisiyle kur ve faizde sert düşüş yaşanmıştı. Dolar/TL 4.20'li seviyelerden 4.01'e kadar gerilemişti.



Petrol fiyatları OPEC öncülüğünde devam eden arz kesintileri ve güçlü talebin arz fazlasını kademeli olarak düşürmesiyle bu hafta başında gördüğü üç yılın yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.



Bankacılar önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalarda belirleyici olacağını TCMB kararı öncesi bugün açıklanacak Nisan ayı tüketici güven endeksinin ve Mart ayı Merkezi yönetim borç stokunun takip edileceğini söylediler.



Veri gündeminin ötesinde ise TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin seçim önergesi görüşülecek. Ayrıca süreçte belirleyici olacak uyum yasalarına ilişkin yapılan çalışmalar da takip edilecek.



Brent ve ABD ham petrolü dün sırasıyla 74.75 ve 69.56 dolar ile Kasım 2014'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.



Erdoğan'ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel seçimlerin normal tarihinden 15 ay önce, bu yıl 26 Ağustos tarihine alınmasını önermesinin ardından dün Erdoğan, "Bahçeli ile istişarelerimiz neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.



Bu açıklama ile birlikte erken seçim süreci de fiilen başladı.



Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anket firmalarının yaptığı değerlendirmelere göre mevcut koşullarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilmek için avantajlı durumda.



Ancak muhalefetin göstereceği adaylara bağlı olarak ortaya çıkabilecek olası ikinci tur seçimde dengelerin değişebileceği vurgulanıyor.



Erken seçim kararının ardından önceki gün TL'deki değer kazancı yüzde 2'ye yaklaşırken borsada kazançlar yüzde 3'e, gösterge faiz getirilerindeki düşüş ise 30 baz puana kadar ulaştı. Euro/TL ise 5, sepet bazında TL 4.50 seviyesinin altını gördü.



Erken seçim açıklaması öncesi 4.0950 civarında seyreden dolar/TL açıklama sonrası 4.01'e kadar geriledi ancak petrol fiyatlarındaki yükselişle kur yeniden yönünü yukarı çevirdi.



Dolar/TL dün 4.04'e kadar yükseldikten sonra günü 4.03'lü seviyelerde tamamladı. Bu sabah ise kur yükselişini sürdürerek güne 4.0460/4.0470 seviyesinde başladı.



Aynı saatte sepet bazında TL 4.5193/4.5217, euro/TL ise 4.9926/4.9957 seviyesinde işlem görüyor.



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Seçim sürecine ilişkin ilk tepki sonrası gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyre doğru ilerliyoruz. Yeni bir gelişme olmadıkça -ki önümüzdeki hafta ilk olarak TCMB faiz kararıyla bu gerçekleşecek- daha küresel odaklı bir seyir bekliyoruz. Enflasyondaki beklentilerin ciddi bozulma yaşanması TCMB'nin önümüzdeki hafta bir adım atması gerekebileceğini söylüyor. Seçim sürecinde ise adaylar netleşip anket sonuçlarına göre ise yeni fiyatlamalar görmeyi bekleyebiliriz" dedi.



Bankacıların da dikkat çektiği ve dün açıklanan beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.49'dan yüzde 10.07'ye yükseldi.