Piyasa bu rakamı beklemiyordu: Alman bankacılık devi kârını katladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Deutsche Bank, 2026'nın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerini aşan finansal sonuçlar açıkladı.

Bankanın vergi sonrası kârı yıllık bazda yüzde 10 artarak 1 milyar 905 milyon Euro'ya ulaştı. Bu rakam, banka tarihindeki en yüksek ikinci çeyrek sonuçlarından biri oldu.

Vergi öncesi kâr ise yüzde 11 yükselişle 2 milyar 680 milyon Euro'ya çıktı ve 2 milyar 250 milyon Euro'luk piyasa tahminini geride bıraktı.

Net gelirler beklentiyi aştı

Deutsche Bank'ın ikinci çeyrekteki net gelirleri yüzde 9 artarak 8 milyar 479 milyon Euro'ya yükseldi. Böylece banka, 8 milyar 110 milyon Euro seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde gelir elde etti.

Faiz dışı giderler yüzde 8 artışla 5 milyar 340 milyon Euro'ya çıkarken maliyet-gelir oranı yüzde 63,6'dan yüzde 63'e geriledi.

Vergi sonrası maddi öz kaynak kârlılığı yüzde 10,1'den yüzde 11'e yükselerek yüzde 9,3'lük piyasa beklentisini aştı. Bankanın çekirdek sermaye yeterlilik oranı (CET1) ise yüzde 13,9 ile yüzde 13,8'lik tahminin üzerinde gerçekleşti.

İlk yarıda 4 milyar Euroyu aşan net kâr

Yılın ilk altı ayında Deutsche Bank'ın net gelirleri yüzde 5 artışla 17 milyar 150 milyon Euro'ya ulaştı.

Aynı dönemde vergi öncesi kâr yüzde 9 yükselerek 5 milyar 721 milyon Euro'ya, vergi sonrası kâr ise yüzde 9 artarak 4 milyar 79 milyon Euro'ya çıktı.

Banka, 2026 yılı için belirlediği yaklaşık 33 milyar Euro'luk gelir hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini bildirdi.

500 milyon Euro'luk yeni hisse geri alımı

Deutsche Bank, tamamlanma aşamasındaki 1 milyar Euro'luk programın ardından 2026 kârından finanse edilmek üzere 500 milyon Euro'luk yeni hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

İkinci çeyrekte yatırım bankacılığı gelirleri yüzde 19 artarken sabit getirili ürünler ve döviz işlemlerinden elde edilen gelirler rekor seviyeye ulaştı. Yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları gelirleri de yüzde 36 yükseldi.