Piyasa ilk tepki sonrası dengelendi

25 Haziran 2018

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından Türk Lirası varlıklar yeni haftaya değerlenerek başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde birinci çıkmasının ardından Asya piyasalarında TL varlıklara ilgi arttı.

Dolar 4.53'ü; euro 5.28'i gördü

TL gelişen ülke para birimleri içersinde dolara karşı en çok yükselen para birimi konumunda. Uluslararası işlemlerde 4.5868'e kadar inen kur, aşağı yönlü hareketini kuvvetlendirerek 4.5343 seviyesine kadar geriledi. TL'de yüzde 3'e ulaşan primin ardından kur yeniden 4.60'ın üzerine çıktı. Benzer şekilde TL, euro karşısında da değerlendi. Euro/TL, 5.2848 seviyelerine kadar çekildi.

Hızlı hareketlerin ardından dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 4.65 seviyelerine geldi.

Saat 12:35 itibariyle dolar/TL 4.6445 ve euro/TL 5.4120 seviyesinde yer aldı.

Borsada yükseliş sınırlı kaldı

BIST-100 ise açılışını 3.403 puan ve yüzde 3.55 artışla 99.255 puandan gerçekleştirdi. İlk işlemlerde endeks en yüksek 99.394 seviyesini gördü. Ardından kâr satışının da etkisiyle geri çekilen endeks 95.380 seviyesine indi. BIST, 95.700 seviyelerinde dengelendi.

Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasının devam edebileceğini ve oynaklığın azalmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan cuma günü 95.852 puandan kapanan BIST 100 endeksinde 98.200 ve 100.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasaların özellikle ekonomi konusundaki söylemleri, para politikası ve faizler konusunda verilecek mesajların takip edileceği önmeli görülüyor.

Analistler, "Erken seçimlerin açıklanmasının ardından yaklaşık yüzde 15 değer kaybeden BIST’in kayıplarını bir kısım telafi etmesi beklenebilir, ancak önümüzdeki dönem için ekonomi yönetiminin atacağı adım ve reformlar ile küresel piyasalarda görülen gelişmelerin BIST’in

performansında daha ön planda olacağı kanaatindeyiz" değerlendirmesini yapıyor.